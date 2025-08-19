Нарушения в атмосфере воздуха экологи нашли в трех точках города

ОРЕНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Экологи зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в атмосферном воздухе Оренбурга более чем в три раза, сообщается на сайте Экологической службы Оренбургской области.

"От жителей Оренбурга поступило пять обращений. <…> Произведен отбор: точка №1 - город Оренбург, северо-западнее жилого дома по проспекту Б. Коростылевых, 19. При отборе зафиксированы следующие значения показателей: сероводород - доля ПДК - 3,3", - сказано в сообщении.

Еще в одной точке - юго-западнее жилого дома на ул. Ногина, 90 - замеры экологов показали 2,9 ПДК по сероводороду. Также стационарный пост, расположенный в Оренбурге по адресу ул. Караваева Роща, 28, зафиксировано превышения норм ПДК в 1,6 раза.