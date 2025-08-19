Проверить возможность для голосования на экстерриториальном участке в столице можно в разделе "Профиль" личного кабинета портала "Госуслуги"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Возможность зарегистрироваться для голосования в Москве на выборах предоставляется жителям субъектов, в которых будут избирать глав регионов РФ. Прием заявлений уже стартовал и продлится до 8 сентября, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты столицы.

"12-14 сентября в ряде субъектов Российской Федерации пройдут выборы высших должностных лиц. Для жителей этих регионов в Москве будут организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября", - говорится в публикации.

Как уточняется на сайте Мосгоризбиркома, для регистрации на голосование потребуется подтвержденная учетная запись на портале, а также постоянная регистрация в регионе, где проходят выборы главы. Проверить возможность для голосования на экстерриториальном участке в столице можно в разделе "Профиль" личного кабинета портала "Госуслуги". Если потребуется верифицировать учетную запись с упрощенной или стандартной до подтвержденной, то это можно будет сделать в центрах госуслуг "Мои документы" и в отделениях Почты России. Подтвердить личность также можно через онлайн-банк или с использованием электронной подписи.

Дни выборов

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00. С собой необходимо взять паспорт.

Впервые участки откроются в 12 флагманских центрах госуслуг, расположенных в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская". Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного цифрового бюллетеня.

Все участки оборудуют системами видеонаблюдения. Они обеспечат непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки будут направлены наблюдатели.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.