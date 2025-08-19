Синоптики предупреждают о сильном дожде, грозах и порывах ветра до 25 м/с в некоторых регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного дождя, грозы и порывов ветра до 25 м/с объявили на 20 и 21 августа в некоторых регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в региональных Гидрометцентрах и ГУ МЧС России.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 20 августа с сохранением 21 августа на юге Тюменской области местами сильные дожди, грозы, в дневные часы возможен град, усиление ветра с порывами до 25 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отмечается, что в Свердловской и Челябинской областях прогнозируются сильные дожди, грозы, местами возможен град, ветер достигнет 23 м/с. Кроме того, в регионах возможен интенсивный подъем уровня воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. В Тюменской и Курганской областях синоптики в эти дни прогнозируют ливень, грозы, порывы ветра до 24 м/с, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - сильный дождь, грозу, местами утром и вечером туман, ветер до 23 м/ с.

Региональные ГУ МЧС РФ рекомендуют закрывать окна и двери, не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Водителям советуют строго соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге, не пытаться преодолеть подтопленные участки, не оставлять автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок и отдыха на природе.