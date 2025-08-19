Создатель криптовалютной платформы и его представители в суд не явились

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил исковые требования в размере 196 млн рублей с предпринимателя Романа Малынщука, создателя криптовалютной платформы Hermesplat в пользу сына президента футбольного ЦСКА Вадима Гинера, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил взыскать с Малынщука Р. В. 196 млн рублей по договору займа в пользу Гинера В. Е.", - говорится в решении суда.

Ни Малынщук, ни его представители в суд не явились.

Общая сумма исковых требований Гинера составляла 196 млн рублей. Она включала сам долг в размере 177 млн рублей, неустойку за нарушение сроков возврата в размере 19 млн рублей и госпошлину в 457 тыс. рублей.

Согласно документам, в ноябре 2023 года Гинер предоставил Малынщуку заем под расписку. В декабре 2024 года он направил требование о возврате средств, однако ответа не получил.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в МВД поступили заявления от нескольких граждан, утверждающих, что Малынщук ввел их в заблуждение, предложив инвестиции на платформе Hermesplat с гарантированной прибылью. Весной 2024 года биржа прекратила работу, в результате чего пользователи лишились вложенных средств.