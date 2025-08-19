Речь идет о периоде с 1 октября 2022-го по 1 сентября 2023 года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила решение наделить лиц, добровольно вступивших в штурмовые подразделения с 1 октября 2022-го по 1 сентября 2023 года, статусом ветерана боевых действий. Об этом сказано в материалах комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает законопроект о внесении изменений в ст. 3 и 4 Федерального закона "О ветеранах", - сказано в материалах.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, с которой ознакомился ТАСС, предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе СВО.

"Однако данные нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных на определенный срок с Минобороны России в период с 1 октября 2022-го по 1 сентября 2023 года. При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами", - сказано в документе.

Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, согласно данным изменениям к ветеранам боевых действий будут причислять лиц, заключивших соглашения (или вступивших в иные правоотношения) с Министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022-го по 1 сентября 2023 года о пребывании в спецформировании и выполнявших боевые задачи в ходе СВО на территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Данные лица вследствие получения ранения, контузии, увечья или заболевания вследствие исполнения обязанностей по выполнению указанных задач, будут признаны инвалидами, согласно статье 4 Федерального закона "О ветеранах", - подчеркнул Груздев.