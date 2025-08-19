Судно "Метеор" в конце августа впервые отправится в Тверскую и Московскую области

Так, 30 августа рейс отправится в Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" впервые отправится в Тверскую и Московскую области, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные компании.

Так, 30 августа "Метеор" отправится в Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. В Ярославле судно останется на ночь, а утром 31 августа продолжит путь до Твери с остановками в Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне.

Обратный рейс запланирован на утро 1 сентября с прибытием в Ярославль 1 сентября, в Нижний Новгород - 2 сентября.

Ранее был запущен такой же составной маршрут "Метеора" по маршрутам Нижний Новгород - Казань, Казань - Нижнекамск - Чайковский, Чайковский - Пермь.