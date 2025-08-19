Глава Рособрнадзора отметил, что такие опросы будут проводиться не менее одного раза в год для отслеживания динамики изменения ситуации в стране в целом и по отдельно взятым регионам

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор осенью проведет анкетирование педагогов, чтобы получить информацию о проблеме неравномерной нагрузки на учителей. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

"Рособрнадзор осенью проведет анкетирование педагогов образовательных организаций, чтобы получить срез ситуации в этой проблеме [нагрузки на учителей]", - сказал он на Всероссийском педагогическом съезде в Национальном центре "Россия".

По словам Музаева, анкетирования будут проводиться не менее одного раза в год для отслеживания динамики изменения ситуации в стране в целом и по отдельно взятым регионам. Эти данные будут использованы для доклада правительству РФ.

Всероссийский педагогический съезд проходит 19 августа 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия". Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства сообщил, что съезд должен стать важной вехой в работе над Стратегией развития образования до 2036 года.