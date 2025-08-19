Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также отметил, что 2025 году практически 31% старшеклассников выбрали естественно-научный или математический профиль обучения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Педагогические специальности заняли второе место по выбору среди абитуриентов в 2025 году. Таких показателей не было даже в Советском Союзе, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Педагогические специальности - это очень важно. Таких результатов не было в Советском Союзе - сегодня педагогическое направление на втором по популярности у абитуриентов", - сказал он на Всероссийском педагогическом съезде в Национальном центре "Россия".

Министр также отметил, что 2025 году практически 31% старшеклассников выбрали естественно-научный или математический профиль обучения, а в 2019 году таких было 19%.

Всероссийский педагогический съезд проходит 19 августа 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия". Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства сообщил, что съезд должен стать важной вехой в работе над Стратегией развития образования до 2036 года.