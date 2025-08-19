Его получили родственники Гитинова Магомеда Омарасхабовича

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Семье погибшего участника СВО в Хунзахском районе Дагестана передали орден Мужества, сообщил глава района Нурмагомед Задиев.

"Указом президента Российской Федерации житель села Обода Хунзахского района, Гитинов Магомед Омарасхабович, геройски погибший в ходе специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. Награда передана родственникам героя",- сказал Задиев.

По его словам, высокая государственная награда стала признанием его исключительного героизма, мужества и самоотверженности при исполнении воинского долга.

"Трагическая гибель героя стала невосполнимой утратой для его семьи, близких и всего Хунзахского района. Его имя навсегда останется в памяти земляков как символ доблести, чести и беззаветной любви к Отечеству",- добавил глава муниципалитета.