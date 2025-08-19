Дачники из регионов России и Подмосковья массово рассказывают о столкновении с ядовитыми пауками-осами. Чем опасны устрашающие насекомые? И что делать при укусе? Разбираемся

Аргиопа Брюнниха (лат. Argiope bruennichi), также известный как паук-оса, — один из представителей семейства пауков-кругопрядов (к нему в том числе относятся безобидные "садовыве пауки" крестовики), получивший свое название за счет характерного желто-черного осиного окраса.

Самки пауков-ос довольно крупные: длина тела может достигать 2–3 см. Именно их замечают и пугаются дачники. Самцы-"осы", с другой стороны, совсем небольшие, всего около 0,5 см, нейтральной бежевой окраски: в период размножения их можно заметить свисающими на ниточке с большой (порой до 30 см в диаметре) паутины самки. Их судьбе не позавидуешь: после спаривания самки съедают партнера, чтобы получить достаточно белков и отложить яйца.

Осенью пауки-осы умирают. В тот же период вылупляется молодняк: зиму они проводят в яичном мешке, заботливо сформированном матерью, а с приходом весны выходят из него, чтобы жизненный цикл повторился вновь.

Как рассказал в интервью ТАСС сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко, питаются такие пауки по большей части кобылками из отряда прямокрылых (к этому отряду относятся также кузнечики и саранча): их рацион не отличается от меню других крупных пауков.

Что делать, если нашел паука-осу у себя на участке?

Как объясняет Мартыновченко, чаще всего пауки-осы плетут паутину на травянистых растениях, на расстоянии около полуметра от земли. Другими словами, учитывая яркий окрас паука, вероятность случайно наступить на них практически равна нулю. "Если вы найдете такого на участке, можете оставить все как есть, ничего не случится, опасности нет", — замечает энтомолог.

Важно заметить, что кусаются как раз только заметные самки, а самцы, хоть и ядовиты, не способны навредить человеку. Специально пауки-осы также не нападают, кусают, "только если схватить его в руку, сесть на него или наступить голой ногой". Паук-оса настолько неагрессивный, что его можно даже брать в руки, главное, при этом его не сжимать. "Но если убрать "соседа" с участка все же хочется, а прикасаться к нему вы боитесь, для этого можно использовать обыкновенную банку с крышкой", — резюмирует Мартыновченко.

Опасен ли укус паука-осы?

"Пауки-осы действительно ядовиты, как и большинство из существующих видов, — рассказал Мартыновченко. — Но укус паука-осы обычно менее болезненный, чем у той же осы, да и кусают они гораздо реже". Кроме того, в отличие от летающей однофамилицы, пауки используют при укусе челюсти (так называемые хелицеры): внутри, под кожей, ничего не остается.

Вывод: опасности укус паука-осы не представляет, если у вас нет аллергии. Достаточно промыть ранку чистой водой с мылом и продезинфицировать спиртом или перекисью водорода. После этого можно наложить холодный компресс, чтобы облегчить болевой синдром и не допустить отека.

Однако если у вас аллергия, без профессиональной помощи укус может спровоцировать анафилактический шок.

Что делать, если началась аллергия на укус? Верный признак аллергической реакции — сильный отек, покраснение и зуд, выходящий за пределы места укуса. Это уже сигнал, что нужно обратиться за профессиональной медицинской помощью. Если же вы подозреваете у себя начало анафилактического шока, медлить нельзя, срочно вызывайте скорую. Можете также самостоятельно поставить инъекцию адреналина, даже если вы не уверены в диагнозе: использование препарата в качестве предосторожности не навредит. Вот некоторые распространенные симптомы анафилактического шока: быстрый отек губ, языка и горла, припухлость вокруг глаз;

трудности с дыханием;

судороги;

зуд;

головокружение;

крапивница;

спазмы желудка;

обморок. Показать ещё

Текущий наплыв пауков-ос — аномалия?

"Пауки-осы — обычный для России вид, особенно для южных регионов", — объясняет Мартыновченко. Он распространен в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области. Сейчас ареал обитания Argiope bruennichi постепенно расширяется на север: по крайней мере, последние три года этих пауков можно встретить в Москве и Московской области.

Это связано и с особенностями распространения пауков (после выхода из кокона они выделяют нитку паутины, которую подхватывает ветер вместе с пауком и уносит в другое место), и с общим потеплением климата в столичном регионе.

"Однако для Московской области они все считаются довольно редкими, увидеть их не так-то просто по сравнению с югом", — рассказывает в интервью Мартыновченко. По словам энтомолога, текущий "ажиотаж" вокруг пауков-ос связан в первую очередь с тем, что такие крупные и заметные особи привлекают внимание и вселяют тревогу в людей. "Из-за этого и создается впечатление, что их стало слишком много", — резюмирует эксперт.

Мария Богрянова