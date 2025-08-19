Товары следовали из Китая в Польшу и были конфискованы по решению суда

СМОЛЕНСК, 19 августа. /ТАСС/. Смоленская таможня передала для нужд СВО партию из 150 конфискованных дизель-генераторов стоимостью более 8,1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе таможни.

"Партию из 156 конфискованных дизельных генераторов стоимостью более 8,1 млн рублей передала Смоленская таможня Министерству обороны России", - сообщили в пресс-службе.

По данным таможни, товары следовали из Китая в Польшу и были конфискованы по решению суда по делу об административном правонарушении, поскольку включены в перечень отдельных видов товаров двойного назначения, в отношении которых введен запрет на вывоз.

Ранее Смоленская таможня передала для нужд бойцов спецоперации 200 квадрокоптеров, более 100 кроссовых мотоциклов и 2,4 тыс. зарядных устройств.