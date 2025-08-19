На эти деньги восстановлено семь объектов здравоохранения, 50 объектов образования и 19 объектов коммунального хозяйства

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей направили власти Республики Коми на восстановление подшефной территории - города Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"2,2 млрд рублей мы потратили на нашу подшефную территорию Ровеньки: создали семь объектов здравоохранения, 50 объектов образования было сделано, 19 объектов коммунального хозяйства", - сказал Гольдштейн.

Он добавил, что также порядка 352 млн рублей было направлено на гуманитарную помощь. "Это деньги населения, это деньги неравнодушных людей. Это закупка и оборудования, и техники, и медицина, даже детские подарки", - отметил Гольдштейн.