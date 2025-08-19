Собянин открыл новую прогулочную зону у Беловежского пруда на западе Москвы

В ходе осмотра мэр пообщался с местными жителями, узнал их впечатления от результата благоустройства парка и всего района

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства озелененной территории в Можайском районе на западе столицы, прилегающей к Беловежскому пруду.

"[Этот парк] - центральное место района. Еще в районе построены дополнительные магистрали: [проспект] Багратиона, [проспект генерала] Дорохова, Большая кольцевая линия метро здесь рядом прошла. Отреконструированы поликлиники" , - сказал Собянин. Мэр отметил, что на данный момент ведутся работы по реконструкции школ. В двух зданиях работы уже завершены, малыши пойду в новые школы.

"Сейчас мы рассматриваем большой и серьезный проект: строительство линии метрополитена, которая пойдет вдоль Сколковского шоссе <...>. Поэтому метро, возможно, будет ближе. Но пока только рассматриваем этот проект", - добавил Собянин.

Он уточнил, что также продолжаются работы в рамках программы реновации. Около 150 домов Можайского района включены в программу. "Тридцать домов мы уже переселили. Сейчас набираем темп, будем активно переселять", - подчеркнул Собянин.

В ходе осмотра мэр пообщался с местными жителями, узнал их впечатления от результата благоустройства парка и всего района.

Как следует из материалов мэрии, работы по созданию комфортной прогулочной зоны вблизи Беловежского пруда были начаты в апреле текущего года. Общая площадь благоустройства составила 16,1 гектара. Для повышения комфорта и безопасности прогулок были приведены в порядок пешеходные дорожки и лестницы, установлено порядка 220 современных фонарей и свыше 300 малых архитектурных форм, в том числе парковые качели, шезлонги и лавочки. Юные горожане смогут играть на новых детских площадках, оформленных в экостиле. Несколько многосекционных комплексов включают горки, переходы, карусели, качели и батуты. Для любителей активного отдыха оборудованы гимнастический комплекс, уличные тренажеры и столы для пинг-понга. Кроме того, обустроена новая беговая дорожка. Также была обновлена сцена для проведения районных мероприятий.