В ЛНР работающим на пожарах спасателям ОНФ доставил воды и продукты

В Станично-Луганский район волонтеры доставили 400 кг консервов, овощей, чая, печенья, средств гигиены

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Луганское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) доставило более 300 л питьевой воды и свыше 400 кг продуктов питания сотрудникам МЧС России, задействованным на тушении пожаров на территории Станично-Луганского округа Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь луганского реготделения ОНФ Мария Белецкая.

"Сегодня Народный фронт привез более 300 л питьевой воды и свыше 400 кг продуктов питания - это рыбные и мясные консервы, овощи, лапша быстрого приготовления, чай, печенье, - а также средства личной гигиены в Станично-Луганский район. Гуманитарная помощь направлена сотрудникам МЧС, которые продолжают беспрерывно тушить лесные пожары и защищать населенные пункты", - сказала она.

Малиновское лесничество загорелось в ЛНР 18 августа. Огонь быстро перекинулся на дома дачного поселка Ольховские Дачи. Ранее в МЧС России сообщали, что пожар уничтожил 100 домостроений в Ольховских Дачах, площадь возгорания составляла 130 га. По данным ведомства, в результате пожара пострадали 11 человек. Утром вторника вице-премьер ЛНР Юрий Говтвин заявил, что общая площадь возникшего в Станично-Луганском округе возгорания с учетом тлеющих участков составляет 500 га.