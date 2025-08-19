Власти ожидают принятия соответствующего решения в течение текущей недели, заявил глава региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Ограничения на работу мобильного интернета в Республике Крым ослабят, власти ожидают принятия соответствующего решения в течение текущей недели. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Я думаю, что мы в ближайшее время вернемся к нормальной жизни на этом направлении. <...> Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято соответствующее решение в части ослабления данной меры", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о веерных отключениях мобильного интернета в Республике Крым.

Он также отметил, что в настоящее время власти региона представили выработанную систему по работе и взаимодействию ведомств с точки зрения скорости принятия решений по включению и отключению интернета. "Сейчас, при выработке определенных алгоритмов, возможно, что Крым станет передовиком на этом направлении", - добавил Аксенов.

Глава республики принес извинения жителям региона и туристам за веерные отключения мобильного интернета. Он напомнил, что меры принимаются для обеспечения безопасности. "Приношу и крымчанам, и туристам извинения. <...> Вопрос безопасности выше, чем все остальные", - отметил Аксенов.

Ранее в правительстве Республики Крым сообщили, что веерные отключения мобильного интернета на несколько часов или дней будут применяться в регионе. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских БПЛА. Такие меры коснулись не только Крыма, но и еще более 60 регионов страны. На фоне ограничений крымские мобильные операторы "Волна" и "Миранда" введут меры поддержки своих абонентов.