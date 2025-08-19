На въезде в республику досматриваются 600 автомобилей в час, заявил глава региона Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Поток транспортных средств в Крым с 2025 году вырос по сравнению с 2024 на 20%, на въезде досматриваются 600 автомобилей в час, работают более 100 пунктов досмотра, сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

Глава республики принес извинения туристам и жителям региона за шестичасовое ожидание в очередях на подходах к Крымскому мосту.

"Сегодня в сутки можно пропускать около 13 тыс. автомобилей в одну сторону, это только на въезд на территорию Республики Крым, при том, что поток транспортных средств по сравнению с прошлым годом у нас вырос более чем на 20% - тех, кто желает заехать [в регион] на своем автомобиле. Более 600 автомобилей в час досматриваются, при этом принимаются максимальные меры: 60 пунктов досмотра со стороны Краснодарского края, 50 с нашей стороны на сегодняшний день работают. Но все равно периодически время ожидания занимает более 6 часов, - сказал Аксенов. - Хочется туристам и жителям республики принести извинения: шестичасовое ожидание на жаре не лучший способ попасть на курорт".

4 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани скопилось порядка 4 тыс. автомобилей. Это выше предыдущего максимума, зафиксированного в мае, когда число ожидающих автомобилей достигло 2,7 тыс. В июле - августе 2025 года очередь со стороны Тамани в пиковые часы периодически превышает 1,5 тыс. автомобилей.