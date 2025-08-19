Техническая и правовая база для этого уже существует, что доказывает успешный опыт запуска короткого номера "122", следует из письма депутатов фракции "Новые люди" министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Амир Хамитов направили письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева с предложением создать единый бесплатный короткий номер для оперативного сообщения граждан о случаях телефонного мошенничества. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, Министерство цифрового развития совместно с Банком России и правоохранительными органами ведет системную работу по защите граждан от телефонного мошенничества, в частности, через внедрение системы "Антифрод". Однако, подчеркивают депутаты, масштаб угрозы остается значительным. "Как отметил президент России Владимир Путин на коллегии МВД в марте 2025 года, в 2024 году ущерб от кибермошенничества достиг 200 млрд рублей. При этом, согласно данным Банка России, телефонное и СМС-мошенничество до сих пор преобладает среди всех способов получения доступа к деньгам (более 45%). Две трети граждан регулярно сталкиваются с такими звонками", - подчеркивается в письме.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность создания единой и простой точки входа для таких сообщений. Ввести единый, бесплатный короткий номер, по которому граждане смогут оперативно сообщить о факте мошеннического звонка. Поступившая информация может автоматически направляться по компетенции. Техническая и правовая база для этого уже существует, что доказывает успешный опыт запуска короткого номера "122", - говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, действующая система уведомлений о мошенничестве остается "сложной и фрагментированной": пострадавшим приходится самостоятельно определять, куда обращаться - в полицию, банк, к оператору связи или в Роскомнадзор. "Этот бюрократический барьер приводит к тому, что о многих попытках мошенничества государство просто не узнает, теряя ценную информацию для оперативного реагирования", - отмечают депутаты.