Танк будет восстановленный, но с броней, где можно увидеть боевые вмятины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Подлинный танк Зиновия Колобанова будет установлен в Войсковицах Ленинградской области на памятном месте, где проходило знаменитое сражение в 1941 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"В Войсковицах на мемориале Зиновия Колобанова заменим танк ИС-2 на исторический КВ-1, на котором в действительности совершил подвиг советский танкист", - написал губернатор.

Дрозденко напомнил, что рота Колобанова из 5 танков уничтожила в бою 19 августа 1941 года колонну фашистской бронетехники из 43 машин, сам командир подбил 22 вражеских танка.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, сейчас на постаменте установлен танк ИС-2, который не имел отношения к бою августа 1941 года. Вместо него появится подлинный боевой танк, на котором Колобанов со своим экипажем остановил продвижение фашистских войск и уничтожил 22 танка противника - восстановленный, но с уникальной броней, где до сих пор можно увидеть боевые вмятины.

Пресс-служба сообщила, что решение об установке исторического танка на памятное место Дрозденко озвучил во время посещения музея "Битва за Ленинград" во Всеволожске. На экспозиции представлены более 10 тыс. объектов - от восстановленной бронетехники и артиллерии до авиации, поднятой из болот и озер Ленинградской области.