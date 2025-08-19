В Крыму зафиксировали снижение выпавших осадков на 15% за год

Уменьшение влияет на проблемы с водоснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в Крыму за 2025 год, сократилось примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в эфире канала "Крым 24" глава республики Сергей Аксенов, комментируя тему проблемы водоснабжения в Крыму.

"Мы видим, что ситуация деградирует, ухудшается с каждым годом с точки зрения погоды. Взять по среднегодовым нормам: в этом году на 15% по сравнению к прошлому году динамика ниже, осадков меньше, к сожалению", - сказал Аксенов.

Он пояснил, что вода ушла из ряда каптажей (скважин или колодцев), для обеспечения нужд жителей организован подвоз, на улицах населенных пунктов устанавливают баки с водой.

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.