В регионе есть дефицит воды на полив

СИМФЕРПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Объемы потребления водоснабжения в Крыму достигли 500 тыс. куб. м в сутки, есть проблема дефицита воды при проведении полива сельскохозяйственными предприятиями. Об этом заявил в эфире канала "Крым 24" глава республики Сергей Аксенов.

"Симферополь никаких ограничений при тех работах, которые были произведены несколькими годами ранее, не испытывает. Там до 110 тыс. куб. м в сутки можем качать с водных источников соответственно при том, что сегодняшний объем в целом потребления в целом по Крыму ежесуточный составляет около 500 тыс. куб. м - разбор большой. Страдают в основном сельхозпроизводители - не хватает воды на полив", - сказал Аксенов.

Он отметил, что власти разрабатывают пути решения проблемы, в том числе будут приниматься меры, чтобы сельхозпредприятия обеспечивались в приоритетном порядке, возможно введение ограничений для карьерных хозяйств.

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдают гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за гибели урожая режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым из-за гибели культур в связи с засухой.