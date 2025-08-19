Высоких результатов удалось добиться благодаря опыту, наработанному за 11 лет после воссоединения республики с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Система обороны Республики Крым одна из самых эффективных по стране, многие перенимают крымскую модель, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире местного телеканала "Крым-24".

"Оборона Республики Крым, в целом, наверное, одна из самых эффективных по стране. На самом деле многие принципы и процессы у нас коллеги берут как пилотный вариант и разрабатывают свои системы управления на случай кризисных ситуаций", - сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что высоких результатов удалось добиться благодаря опыту, наработанному за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией, в течение которых противники создавали различные сложности для региона. "Те испытания, которые Крым прошел за 11 с половиной лет, наверное, нас укрепили. И мы привыкли, что даже в самых худших ситуациях всегда существуют варианты выходов, решений в интересах наших граждан, нашей страны", - добавил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что у властей региона организовано взаимодействие с руководством Черноморского флота, Министерством обороны, ФСБ, МВД, Росгвардией.

"То есть сегодня [сил], включая крымское ополчение "Барс Крым", достаточно, поверьте, чтобы обеспечить безопасность полуострова на высоком уровне. <…> Могу сказать, что каждое утро мое начинается с разбора ночных действий: кто что делал, какая картина, как летели дроны, где были заряжены, чем были заряжены, из чего были сделаны, как летели: по сим-картам, по "Старлинку" или по другим [средствам навигации и передачи сигнала]", - уточнил он, добавив, что добровольцы совместно с военнослужащими несут дежурства и участвуют в защите региона от вражеских дронов.