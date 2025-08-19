Сад войдет в состав городского общественного центра "Дом А101", который будет включать в себя столярную, слесарную, гончарную, художественную, рукодельную мастерские, а также швейное ателье

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Группа компаний А101 планирует завершить строительство детского сада с эксплуатируемой кровлей и общественным центром в районе Прокшино Новой Москвы в 2026 году, говорится в сообщении девелопера.

"В жилом районе "Прокшино" завершена заливка монолитных конструкций стен детского сада "Изумрудный город", рассчитанного на 220 воспитанников. Его необычная концепция позволит малышам даже в дождливую погоду, не намокая, гулять на свежем воздухе. Строительство планируется завершить в 2026 году", - отмечается в сообщении.

Детский сад войдет в состав городского общественного центра "Дом А101", который будет включать в себя столярную, слесарную, гончарную, художественную, рукодельную мастерские, а также швейное ателье. "Мама, отведя ребенка в детский сад, сможет зайти в общественный центр и, например, поработать там в коворкинге или в мастерской", - приводятся в сообщении слова директора дирекции "Социальные объекты" ГК А101 Юлии Чернец.

Эксплуатируемая кровля увенчает двухэтажное здание детского сада общей площадью 5 425,2 кв. м, которое скомпоновано из трех блоков. Оба этажа центрального блока сада займет амфитеатр высотой 9 м со стационарными открытыми трибунами. Здесь будет одновременно и вестибюль, и киноконцертный зал, и территория для игр.