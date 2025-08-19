Раненый командир мотострелковой роты Алексей Ищенко удержал оборону и спас товарищей

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вместе с врио командующего войсками Южного военного округа Владимиром Кочетковым передал Золотую Звезду Героя России родителям погибшего капитана Алексея Ищенко. Раненый командир мотострелковой роты удержал оборону и спас товарищей, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Командир мотострелковой роты капитан Алексей Ищенко в августе 2022 года со своим подразделением принял бой с многократно превосходящими силами противника. Под плотным танковым и артиллерийским огнем, раненый, он продолжал сражаться, лично уничтожил вражеский танк, не допустив прорыва на участке обороны. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей. Рота капитана Ищенко удержала позиции, уничтожив технику - шесть танков и три боевых машины пехоты - и живую силу противника", - говорится в сообщении.

В июне 2025 года во время встречи президента Владимира Путина с участниками проекта "Время героев" о подвиге своего командира рассказал Герой России, кавалер ордена Мужества Олег Пивоваров. Он сообщил, что Алексей Ищенко с позывным Хирург при обороне позиции на правом берегу Днепра командовал двумя танками, лично управлял дроном и корректировал артиллерию бригады. Он обратился с просьбой присвоить погибшему командиру роты звание Героя России посмертно.

"Все Ставрополье преклоняет головы перед вашим подвигом как родителей. Ваш сын - герой. Он жил достойно, служил с честью и отдал жизнь ради товарищей. Подвиг Алексея - уже часть истории, часть нашей веры в справедливость, в мужество, в честь. На таких примерах будет расти новое поколение", - сказал родителям погибшего бойца губернатор Ставрополья.