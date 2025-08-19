Ему был 91 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), блокадник Михаил Спиридонов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Российская наука понесла большую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый-геолог, действительный член Российской академии естественных наук Михаил Александрович Спиридонов. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам", - приводятся в сообщении слова Беглова.

Спиридонов в детстве пережил блокаду Ленинграда, служил юнгой на сторожевом катере на Ладожском озере, помогал раненым в госпитале. Почти 70 лет он работал во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского, был одним из основоположников морской геологии, исследовал шельфовые месторождения и разрабатывал геологические основы берегозащиты, обеспечивая экономический и технологический суверенитет Советского Союза и впоследствии - Российской Федерации. Больше 20 лет Спиридонов читал лекции в Санкт-Петербургом государственном университете и Санкт-Петербургском Горном университете и готовил научно-исследовательские кадры, пользуясь большим уважением в научном сообществе.

За свои научные открытия и деятельность Спиридонов был награжден премией Министерства геологии СССР "За вклад в научно-технический прогресс в геологии", знаком "Почетный разведчик недр", медалью к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "Адмирала Кузнецова" и другими государственными наградами.

"Человек удивительной силы духа, достоинства, преданности своему городу - даже в самые тяжелые годы. <…> Уход Михаила Александровича - большая утрата для Петербурга. Мои искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам. Вечная светлая память", - написал в своем официальном Telegram-канале председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.