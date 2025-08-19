Перепечи с капустой, многослойные блины и уху чаще всего ели гости фестиваля в Марий Эл

За два дня на фестивале съели и выпили 35 тыс. 87 порций блюд и напитков

ЙОШКАР-ОЛА, 19 августа. /ТАСС/. Удмуртские перепечи с капустой, марийские многослойные блины и дальневосточная уха с крабом и кальмаром возглавили рейтинг гастрономических предпочтений гостей состоявшегося в Марий Эл фестиваля "Йошка Еш". Об этом сообщил ТАСС глава региона Юрий Зайцев, подводя итоги мероприятия, состоявшегося в минувшие выходные на ипподроме под Йошкар-Олой уже третий год подряд.

"Конечно, у гостей фестиваля со столь разнообразной кухней были свои наиболее популярные предпочтения", - сказал Зайцев. Среди таковых - перепечи с капустой, пестиками и сыром, марийские многослойные блины коман мелна, чебуреки с крабом и дальневосточная уха с крабом и кальмаром. Кроме того, в лидерах - карельская сливочная уха с форелью лохикейтто, арктические лимонады, хвойные и таежные напитки, строганина, блюда из дикого мяса, сибирские черемуховые блинчики, уральские шаньги, а также марийские десерты и мороженое. "Всего же в рамках фестиваля свыше 50 поваров из 12 регионов страны - от Мурманска до Камчатки - представили гостям более чем 250 авторских и национальных блюд", - отметил Зайцев.

В этой связи, подчеркивая масштаб события, он проинформировал, что за два дня на фестивале съели и выпили 35 тыс. 87 порций блюд и напитков. "Все блюда и напитки приготовили исключительно из отечественных продуктов", - заметил Зайцев.

Отдельной программой фестиваля стали организованные здесь подворья районов Марий Эл, где гостей встречали в национальных костюмах с песнями и танцами, предлагая ремесленные мастер-классы. "В организации и проведении фестиваля нам очень помогли более чем 50 волонтеров, обеспечивших комфорт и гостеприимство тысячам посетителей", - продолжил глава региона. Также в рамках "Йошка Еш" был установлен мировой рекорд по приготовлению подкоголей - национального марийского блюда, похожего на пельмени или вареники из пресного ржаного или пшеничного теста с начинкой. Их приготовили 1 тыс. 111 штук, что было зафиксировано в Международном реестре достижений и рекордов "Достояние нации".

Гастрофестиваль, как напомнил Зайцев, проходит в рамках нацпроекта и стал одной из составных частей программы событийного туризма в Марий Эл. По его мнению, мероприятие, название которого стало игрой слов русского и марийского языков (по-марийски слово "еш" означает "семья"), в очередной раз подтвердило свой статус крупной гастрономической площадки, способствующей продвижению традиций национальной кухни, отечественных продуктов питания и в целом - развитию гастротуризма в стране.