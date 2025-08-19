Как выяснилось, 41-летний уклонист из Сумской области заплатил за переправку через границу $10 тыс.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали священника, пытавшегося незаконно вывезти военнообязанного в Словакию. Об этом сообщила Госпогранслужба в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Закарпатской области. При досмотре автомобиля пограничники обнаружили между сиденьями мужчину, накрытого кучей ряс. Как выяснилось, 41-летний уклонист из Сумской области заплатил за переправку через границу $10 тыс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. Украинские СМИ систематически сообщают о выявлении каналов незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, тем не менее попытки нелегально выехать из страны приобретают все более массовый характер.