Оно продлится до 21 августа

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем, а также ливни, град и сильный ветер в Краснодарском крае. Штормовое предупреждение объявлено в регионе до 21 августа, сообщается в Telegram-канале регионального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

"Днем и до конца суток 20 августа, а также ночью, утром и днем 21 августа местами в южной и восточной половинах Краснодарского края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с. На участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. В Туапсинском районе также ожидаются подъемы уровней воды в реках.

В Краснодарском крае также действует до 14 июля штормовое предупреждение в связи с сильной жарой. В регионе действует режим чрезвычайной пожароопасности, пребывание в лесах региона ограничено.