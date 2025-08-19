Центр будет анализировать текущую ситуацию, формировать кадровую политику, помогать в подборе и адаптации новых сотрудников

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе кадровый центр здравоохранения, который будет координировать работу медучреждений в сфере подбора персонала, открыли в Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном Минздраве.

"В Кабардино-Балкарии создан первый в Северо-Кавказском округе региональный кадровый центр здравоохранения (РКЦ). Его цель - обеспечить медицинские учреждения квалифицированными специалистами. Центр будет анализировать текущую ситуацию, формировать кадровую политику, помогать в подборе и адаптации новых сотрудников. Среди главных задач - создание единой системы поиска персонала, внедрение программ наставничества, особенно для молодых специалистов и выпускников ординатуры, а также разработка методов оценки и развития компетенций", - сообщили в ведомстве.

До конца года в центре планируют утвердить ключевые документы по подбору, адаптации, наставничеству и созданию кадрового резерва. Запустят сайт РКЦ с базой вакансий и соискателей, также проведут аудит всех подведомственных учреждений.

Начнутся пилотные проекты по наставничеству и оценке компетенций, усилится профориентационная работа с колледжами и вузами, пояснили в министерстве.