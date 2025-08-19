На водоочистных сооружениях завершается монтаж промывного водовода, идет замена оборудования в здании блока фильтров

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты завершат капитальный ремонт водопроводной насосной станции (ВНС), снабжающей почти весь курортный Бердянск в Запорожской области, до конца ноября. Об этом сообщили в Фонде развития территорий (ФРТ).

"Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Бердянске не проводилась с 1970-х годов, поэтому специалистами выполняется целый комплекс работ на водоочистных сооружениях и на водопроводной насосной станции. <…> Модернизируется ВНС 1-го подъема мощностью 45 тыс. куб. м в сутки, которая снабжает водой 80 тыс. жителей - почти все население Бердянска", - цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Василия Купызина.

По его словам, на водоочистных сооружениях сейчас завершается монтаж промывного водовода, идет замена оборудования в здании блока фильтров и ремонт здания лаборатории и другие работы.

В тексте отмечается, что завершение работ на насосной станции запланировано до конца ноября, а на водоочистных сооружениях "с учетом сложности проведения капремонта на действующем объекте" - в 2026 году.

Как заявил гендиректор ФРТ, "после завершения капремонта объектов водных систем города их работа станет надежнее, и в краны жителей будет поступать чистая вода".

Работы идут по программе специальных казначейских кредитов. Куратором программы выступает Минстрой России, оператором - Фонд развития территорий.