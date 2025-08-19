В Мелитополе усилят контроль соблюдения комендантского часа из-за нарушений

Режим на территории Запорожской области действует с 23:00 до 05:00 мск

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти усилят контроль за соблюдением комендантского часа в Мелитопольском городском округе Запорожской области из-за участившихся нарушений. Об этом заявил глава округа Сергей Золотарев.

"Особое внимание уделили вопросам безопасности. В связи с участившимися случаями нарушения комендантского часа в сельских поселениях обратился к правоохранительным органам с просьбой усилить контроль в вечернее и ночное время", - написал он в своем Telegram-канале.

Режим комендантского часа на территории Запорожской области действует с 23:00 до 05:00 мск. Его действие не распространяется на автодорогу М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР и на автомобильную дорогу М-18 Харьков - Симферополь - Ялта от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.