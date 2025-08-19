Сергей Володченков попросил читателей быть внимательными

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Канал-двойник главы города Сызрани Самарской области Сергея Володченкова появился в Telegram. Мэр города на своей подлинной странице предупредил о недостоверности размещенной там информации.

"В Telegram появился фейковый канал-двойник с моим именем. Данный канал не имеет никакого отношения ко мне и администрации города. Это канал-клон, цель которого - дезинформация и введение в заблуждение граждан", - написал Володченков, попросив читателей быть внимательными.

Фейковый канал, в частности, содержит информацию о ситуации, которая якобы сложилась на одном из промышленных предприятий Сызрани.