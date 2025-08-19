Руководство суда обратилось с просьбой не переходить по ссылкам

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Запорожский областной суд предупредил жителей региона о том, что от его имени идет рассылка писем с фейковыми извещениями и предложением перейти по неизвестным ссылкам.

"В последнее время на электронные адреса бюджетных организаций региона, якобы от Запорожского областного суда, с неофициальных email стали приходить сообщения с фейковыми извещениями и просьбами перейти по предлагаемой ссылке для подтверждения регистрации", - говорится в Telegram-канале суда.

В сообщении поясняется, что сотрудники и судьи судебной системы Запорожской области никогда не рассылают извещения или другие документы с неофициальных электронных адресов, "тем более не предлагают перейти по неизвестной ссылке".

Руководство суда обратилось к жителям с просьбой не переходить по ссылкам, поскольку это небезопасно и может навредить компьютеру или гаджету.

Власти Запорожской области на минувшей неделе не менее трех раз сообщали о фейках в регионе и активизации кибермошенников. Губернатор Евгений Балицкий опроверг информацию о введении ограничений на подачу электроэнергии, которую распространяют в соцсетях под видом его распоряжения. Также мошенники начали обзванивать жителей и запрашивать их персональные данные якобы для прохождения диспансеризации от имени Минздрава области. Глава администрации Мелитополя Сергей Золотарев призвал жителей не поддаваться обману аферистов, которые используют его имя и фотографию для звонков и сообщений с просьбами о денежных переводах.

Председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев 15 августа заявил ТАСС, что киевский режим кратно увеличил производство фейков и количество атак кибермошенников на жителей Запорожской области в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, стремясь запугать и дезориентировать жителей.