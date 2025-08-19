Власти Курской области исключили возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здания общеобразовательных организаций

КУРСК, 19 августа. /ТАСС/. Линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в закрытых помещениях и с ограниченным числом людей для учеников первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов школ Курской области. Для остальных обучающихся будут организованы линейки в классах, сообщили ТАСС в региональном министерстве образования и науки.

"В первых, пятых, девятых, одиннадцатых классах линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в закрытых помещениях с ограниченным числом участников и соблюдением всех мер безопасности, у остальных обучающихся линейки пройдут в классах. При организации в зданиях общеобразовательных организаций торжественных мероприятий, посвященных началу нового учебного года, будут приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти исключили возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здания общеобразовательных организаций, также был усилен пропускной режим. Обеспечена пожарная безопасность, проведены для сотрудников школ и учеников инструктажи по отработки действий в случае угрозы ЧС, терактов и атак с воздуха, добавили в пресс-службе регионального ведомства.

Для школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях из эвакуированных районов региона, также проведут торжественные мероприятия в День знаний. "Линейки для школ из временно отселенных районов Курской области пройдут в соответствии с фактическим местонахождением детей по решению муниципалитета", - сообщили в курском Минобрнауки.