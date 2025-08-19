Речь идет о ситуцаии в одном из фермерских хозяйств Воронежской области, где удерживали несколько десятков человек

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Посольство Белоруссии в России разбирается в ситуации с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых есть граждане республики. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться. Информация для проверки также передана в управление по гражданству и миграции Брестского облисполкома.

Посольство держит ситуацию на контроле. "Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Беларуси и России", - пояснили в пресс-службе диппредставительства.

Как пишет БелТА, сотрудники Следственного комитета РФ по Воронежской области также организовали проведение доследственной проверки.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на волонтерскую организацию "Альтернатива" сообщили, что в одном из фермерских хозяйств в селе Подколодновка Воронежской области удерживались около 100 человек, которых заставляли работать в теплицах и на полях без оплаты и с ограничением свободы передвижения.