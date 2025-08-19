Приобретены, в частности, новая микшерная звуковая консоль и лазерный проектор большой мощности

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Самарский академический театр оперы и балета им. Шостаковича получит новое оборудование на сумму более 23 млн рублей по нацпроекту "Семья". Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича в 2025 году стал участником национального проекта "Семья" и ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн рублей. [В их числе] из федерального бюджета 19,58 млн рублей, из регионального - 2,67 млн рублей", - говорится в сообщении.

Часть оборудования в театр уже поступила. Приобретены новая микшерная звуковая консоль, лазерный проектор большой мощности, улучшающий качество транслируемого фото- и видеоматериала, 23 светодиодных прожектора. Ожидается поставка звуковой колонки.