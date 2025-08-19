Участки М-2 в Тульской области расширят для повышения пропускной способности

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил позитивную динамику в развитии дорожной инфраструктуры региона

ТУЛА, 19 августа. /ТАСС/. Участки трассы М-2 "Крым" в Тульской области будут расширены в ходе капремонта для повышения ее пропускной способности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

"Сейчас в Тульской области идет капитальный ремонт участков трассы М-2 "Крым". Это важная магистраль, которая связывает регион с Москвой. В том числе по ней в Тульскую область едут туристы. Поэтому важно повысить пропускную способность дороги, для этого там расширяют проезжую часть", - написал он по итогам рабочей встречи с губернатором региона Дмитрием Миляевым.

Хуснуллин также отметил позитивную динамику в развитии дорожной инфраструктуры региона. В частности, он сообщил, что по итогам 2024 года в Тульской области в нормативное состояние приведено 85% автодорог городских агломераций.