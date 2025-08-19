Учебники переработают, в них будет баланс мнений отечественных и западных мыслителей

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Школьный курс обществознания будет переработан, из него исключат изучение западных теорий, которые противоречат российским идеалам. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на Всероссийском форуме "Машук" в Пятигорске.

"Раньше в предмете "обществознание" было изучение многих западных теорий, направленных против России. <…> Уберут только эти теории, [их] можно будет изучить самостоятельно, если интересно", - сказала она.

В пример председатель комитета Госдумы привела теорию тоталитаризма Карла Поппера и Ханны Арендт, отождествляющую СССР и нацистскую Германию. Еще один пример - концепция о постиндустриальном обществе Збигнева Бжезинского и Дэниела Белла.

"Фактически нашим детям рассказывали о том, что общество с традиционными ценностями, с многодетными семьями, с уважением к религии - обязательно должно быть экономически, научно и технологически отсталым. Это противоречит нашим национальным идеалам и нашему пути развития", - пояснила она ТАСС.

Лантратова отметила, что курс обществознания будет переработан. "Минпросвещения осознает сложившуюся ситуацию и активно работает над ее решением. Учебники переработают, в них будет баланс мнений отечественных и западных мыслителей. Чтобы дети учились мыслить критически, а не питались на уроках в российских школах западной пропагандой", - сообщила председатель комитета.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" - флагманский форум платформы "Росмолодежь.Форумы". В 2025 году форум объединил более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России и юных наставников всероссийского проекта "Первые первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России.

