Жителей призвали быть бдительными и доверять только проверенным источникам

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития Республики Дагестан опровергло распространяемую в сетях информацию о внедрении в регионе графика работы мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Новость о том, что Минцифры Дагестана выпустило приказ "О временном порядке предоставления доступа к мобильному интернету" является недостоверной, такого документа не существует",- говорится в сообщении.

Уточняется, что Минцифры республики не имеет полномочий в области регулирования связи.

"Будьте бдительны и доверяйте только проверенным источникам. Проверяйте информацию на официальном сайте правительства Республики Дагестан и сайтах органов власти",- добавили в пресс-службе.

Ранее в сетях распространилась фейковая информация, что график предоставления мобильного интернета якобы выглядит таким образом: будние дни - с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00; выходные и праздничные дни - дополнительно с 12:00 до 14:00.