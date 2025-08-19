Его стоимость составит 629 млн рублей

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Более 629 млн рублей направят на капитальное строительство нового моста в Туапсинском районе Краснодарского края после паводков, которые смыли четыре переправы. Строительные работы планируют завершить до 2027 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия паводков в Туапсинском районе, накрывших поселки 3 августа. Четыре моста в результате наводнения в районе были разрушены, в муниципалитете был введен режим ЧС. В зоне подтопления находились порядка 400 домов и 11 социально значимых объектов.

"На строительство нового моста уже разработали проектно-сметную документацию. Из краевого бюджета на сооружение выделят более 629 млн рублей. Работы планируют завершить в конце 2027 года", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, переправу возведут заново - капитальную, рассчитанную на сильные ливни. "После паводка лично приезжал в Лермонтово, общался с жителями, осмотрел разрушенный мост. Ставить на этом месте временный нет смысла. Будем строить новый капитальный, чтобы выдерживал поток воды даже после самых мощных ливней", - сказал глава региона.

Для жителей отрезанной части села Лермонтово с 20 августа откроют временный объезд через базы отдыха "Сеченовец" и "Колос".