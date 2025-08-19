Минцифры Запорожья зафиксировали атаки мошенников в иностранных мессенджерах

Злоумышленники рассылают сообщения, представляясь сотрудниками операторов связи и угрожая блокировкой номера

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области зафиксировало новую волну атак мошенников в иностранных мессенджерах. Жителям присылают сообщения от имени операторов связи, сообщил глава ведомства Григорий Прохватилов.

"В регионе зафиксирована новая волна мошеннических атак через иностранные мессенджеры. Злоумышленники рассылают сообщения, представляясь сотрудниками операторов связи и угрожая блокировкой номера. Для отмены мнимого отключения предлагают обратиться в поддельную службу поддержки по телефону или в чат", - написал Прохватилов в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что цель преступников - завладеть персональными данными пользователя для доступа к банковским счетам или аккаунту на Госуслугах. Он напомнил, что операторы связи не связываются с клиентами через мессенджеры. Прохватилов призвал запорожцев не сообщать посторонним свои паспортные данные, коды из СМС, пароли от банковских приложений или личных кабинетов.