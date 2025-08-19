Глава региона поблагодарил награжденных бойцов за то, что они, "не жалея сил, в жару и холод жертвуют собой ради защиты жителей республики"

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил двум российским военнослужащим - Игорю Кузьменкову и Алексею Дорохову - звания героев ЛНР.

"Присвоил звание Героя Луганской Народной Республики двум защитникам Отечества. Они проявили особое мужество и героизм при освобождении территорий и исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Высоких наград удостоены генерал-майор Игорь Кузьменков, командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа, и командир 7-й отдельной мотострелковой бригады той же армии Алексей Дорохов. Эти мужественные воины с честью выполняют свой долг, защищают Русский мир и рубежи нашей Родины", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник поблагодарил награжденных военных РФ, принимающих участие в СВО, за то, что они, "не жалея сил, в жару и холод жертвуют собой ради защиты жителей республики".

Высшая награда ЛНР - звание Героя Луганской Народной Республики - появилась в 2019 года. Звание Героя ЛНР присваивается главой региона за заслуги перед республикой и народом, связанные с совершением геройского подвига. Знак особого отличия Героя ЛНР - медаль "Герой Луганской Народной Республики". Кроме того, Герои ЛНР получают единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей.