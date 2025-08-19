Финансирование работ по расчистке рек на Кубани выросло на 81%

В 2025 году на эти цели выделят почти 149,3 млн рублей

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Федеральное финансирование работ по расчистке рек в Краснодарском крае выросло в 2025 году более чем на 80% по сравнению с показателем прошлого года. В 2025 году на эти цели будет направлено почти 149,3 млн рублей, сообщили в Минприроды региона.

"Федеральное финансирование расчистки русел в 2025 году выросло на 81% - до 149,3 млн рублей", - сказано в сообщении. Как уточнили ТАСС в ведомстве, в 2024 году на это направление выделили 82,49 млн рублей.

По данным регионального Минприроды, в настоящее время идут работы по расчистке восьми водных объектов общей протяженностью 22 км. В их числе - реки Кавярзе, Тхамашинка, Агой, Елизаветка, Вулан, Тешебс, Пшенахо и Ея. Планируется также начать расчистку Нечепсухо и Псебе в Туапсинском районе.

Уточняется, что на междуречье Кубани и Дона специалисты расчищают участки рек Челбас, Левый Бейсужек и Ея.

Всего планируется расчистить около 30 км русел, включая Адерба, Абин, Адегой, Шапарка, Мокрянка, Догуаб, Кукса и Лиман Ахтарский. Как подчеркнули в ведомстве, участки рек отбирают по приоритету риска подтопления и результатам обследований. По обращениям муниципалитетов проводятся комиссионные проверки с участием министерства и Кубанского бассейнового управления, после чего принимается решение об очистных мероприятиях.