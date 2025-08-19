Администрация Махачкалы сформировала в поселке Красноармейском новую общественную территорию площадью более 4 тыс. кв. м

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Новая общественная территория появится на месте незаконно выведенных из муниципального фонда участков в столице Республики Дагестан, в пригороде создадут парк, сообщили в администрации Махачкалы.

"Администрация Махачкалы сформировала в поселке Красноармейском новую общественную территорию площадью более 4 тыс. квадратных метров. Это стало возможным благодаря судебной работе правового управления столицы. В собственность города возвращены земельные участки, ранее незаконно выведенные из муниципального фонда. После их снятия с кадастрового учета управление имущественных и земельных отношений сформировало на этом месте зону общего пользования", - сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы города Махачкалы Джамбулат Салавов.

На этой территории появится новое общественное пространство и для взрослых, и для детей, пояснил Салавов.