АСТРАХАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) проведет в 2025 году оценку эффективности мер поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей в российских регионах. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"Еще одна важная тема - наше взаимодействие с АСИ в рамках работы комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. В этом году Агентство проведет оценку эффективности мер соцподдержки, образования, трудоустройства, реабилитации, медицинской помощи ветеранам и их близким в разных регионах страны", - написал Бабушкин.

Глава региона отметил, что методология для этого рейтинга была обновлена с учетом рекомендаций профильной комиссии Госсовета РФ.

Также в ходе встречи с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой было подписано соглашение о продлении сотрудничества с агентством. Кроме того, заключен отдельный документ о внедрении в Астраханской области регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного на основе лучших практик страны.

Ранее гендиректор АСИ Светлана Чупшева сообщала, что агентство начнет учитывать при формировании Рейтинга качества жизни в регионах эффективность мер поддержки ветеранов СВО и их семей.