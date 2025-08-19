Двухдневное мероприятие будет проходить по восьми направлениям

ЧЕРКЕССК, 19 августа. /ТАСС/. Межрегиональный форум, посвященный сохранению этнокультурного многообразия России и патриотическому воспитанию молодежи, пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) 28-29 августа. Ожидается участие свыше 200 представителей разных регионов страны, сообщили ТАСС в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева (КЧГУ).

"Участники форума "Единство российской нации - гарантия национальной безопасности России", в частности, обсудят вопросы, касающиеся сохранения этнокультурного многообразия страны как стратегический ресурс национальной безопасности, укрепления традиционных ценностей РФ и патриотического воспитания молодежи. Пока ожидаем участие более 200 экспертов из Москвы, Ингушетии, Дагестана, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края и Ярославской области. Заявки принимаются до 22 августа", - рассказала декан факультета экономики и управления КЧГУ Зухра Чомаева.

Двухдневное мероприятие будет проходить по восьми направлениям: "Исторические основы национального единства народов России и формирования сильной государственности", "Традиционные ценности России: духовный стержень общества и защита от деструктивных идеологий", "Формирование общероссийской гражданской идентичности: научные подходы и государственные стратегии" и другие.

Площадками форума станут Карачаево-Черкесский госуниверситет (Карачаевск) и курортный поселок Домбай. Организаторы - Министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, КЧГУ.