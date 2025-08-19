Также власти столицы окажут содействие в поддержке и ремонте очистных сооружений в Гагарине

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. 20 дополнительных трамваев планируется направить правительством Москвы в Смоленск в текущем и следующем годах. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин по итогам встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.

"В рамках взаимного сотрудничества Правительство Москвы планирует направить в областной центр дополнительные трамваи: в этом году 10 единиц транспорта, в следующем - еще 10", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что власти столицы окажут содействие в поддержке и ремонте очистных сооружений в Гагарине. Анохин напомнил, что ранее при содействии правительства Москвы были решены многие транспортные и дорожные вопросы, а также оказана помощь в налаживании работы систем РЭБ Смоленской области.