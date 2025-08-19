Согласно документу, выплата пособия происходит в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в территориальном органе Фонда заявления и документов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Фонд пенсионного и социального страхования РФ разработал порядок выдачи государственного единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как следует из проекта ведомства, на пособие может рассчитывать один из "усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и других аналогичных организаций".

Согласно документу, выплата пособия происходит в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в территориальном органе Фонда заявления и документов.