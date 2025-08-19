Одной из них попали в голову, сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) стреляли в двух пенсионерок в селе Новые Червища Волынской области. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, опубликовав отрывок сюжета с украинского телеканала.

"Пять или шесть раз стрелял в меня, просто в меня. А в ту, вторую попал, сюда, в щеку. Ее повезли в больницу", - рассказала одна из пенсионерок на телеканале "Аверс".

По словам пенсионерки, она увидела, как две машины остановились около знакомого ей мужчины с инвалидностью. Сотрудники ТЦК вышли из машин, схватили мужчину и закинули в микроавтобус несмотря на то, что он говорил, что у него есть документ об инвалидности. После этого пенсионерка вместе со своей соседкой попыталась помешать работникам ТЦК увезти мужчину, но те открыли стрельбу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки личного состава в ВСУ ТЦК регулярно активизируют рейды по общественным местам.