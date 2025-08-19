Также после капитального ремонта в регионе открываются три учебных заведения с общей вместимостью в 920 учеников

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 44 тыс. учеников, из них около 3 тыс. первоклассников, в этом году пойдут в школы Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В новом учебном году к обучению приступят порядка 44 тыс. учеников, из них около 3 тыс. детей пойдут в первый класс", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий также сообщил, что после капитального ремонта в регионе открываются три школы с общей вместимостью в 920 учеников и один детский сад на 200 мест. По его словам, на данный момент специалисты ремонтируют еще восемь учебных учреждений Запорожской области, капитальный ремонт которых "не проводился десятилетиями". "Для четырех школ срок завершения ремонта - четвертый квартал этого года, для остальных четырех школ - первый квартал 2026 года. Ученики этих школ на короткий срок будут распределены по другим учебным учреждениям. Поставил задачу, чтобы при формировании классов учитывалась территориальная удаленность: дети не должны страдать от временных неудобств, их обучение должно проходить в школах, ближайших от места проживания. Это вопрос комфорта детей и их родителей", - сообщил он.

Балицкий добавил, что параллельно специалисты готовят учебные учреждения региона к предстоящему отопительному периоду.

В 2024 году школы Запорожской области приняли более 52 тыс. школьников.