Людей стали чаще вывозить, в том числе принудительным способом, из-за приближения линии фронта

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украинские власти за лето эвакуировали более 52 тыс. человек из Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Только этим летом эвакуировано более 52 тысяч человек", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, компания "Укржелдорога" ежедневно "перевозит тысячи эвакуированных дополнительными вагонами".

В последнее время местные власти на Украине объявляют об эвакуации, в том числе принудительным способом, довольно часто из-за приближения линии фронта. В населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР только за последнее время трижды объявляли принудительную эвакуацию семей с детьми - 8, 13 и 14 августа.